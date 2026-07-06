Özge Gürel e Serkan Çayo?lu accolti da un bagno di folla a Rimini | le foto più belle della coppia

Da movieplayer.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Özge Gürel e Serkan Çayoglu sono stati accolti da un grande afflusso di persone a Rimini, prima del loro intervento al Teatro Galli, nell'ambito dell'Italian Global Series. La coppia è arrivata in città e ha incontrato un pubblico numeroso e entusiasta. Le foto più condivise mostrano l'entusiasmo dei fan durante l'evento.

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Ospiti dell'Italian Global Series, Özge Gürel e Serkan Çayo?lu sono stati accolti da una folla impazzita ed entusiasta prima del loro incontro al Teatro Galli di Rimini. Özge Gürel e Serkan Çayo?lu hanno incontrato i propri fan all'Italian Global Series e si sono concesso con sorrisi ed entusiasmo al loro pubblico affezionato. La location di questo incontro è stata di quell'eccezione, il Teatro Galli di Rimini, ma è stato solo un punto di arrivo, perché l'organizzazione dell'Italian Global Series è stata costretta a cambiare i piani più di una volta per assecondare le tante richiesta del pubblico e trovare una sala che potesse ospitare tutti. Un vero fenomeno internazionale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Özge Gürel ve Serkan Çayolu çiftinden yeni proje mi geliyor!!!!

Video Özge Gürel ve Serkan Çayo?lu çiftinden yeni proje mi geliyor!!!!

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