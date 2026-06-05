Silenzio di Stato | Bruxelles domanda Italia e Slovenia fanno scena muta Vi sveliamo le carte della discordia

La Commissione europea ha chiesto a nove paesi dell’Unione di fornire chiarimenti riguardo alla sospensione dei controlli alle frontiere, decisione presa circa tre anni fa. Mentre alcuni paesi hanno risposto, altri, tra cui Italia e Slovenia, non hanno fornito dettagli o spiegazioni. La richiesta fa parte di un'indagine più ampia sulla gestione dei controlli di frontiera e sulla comunicazione di tali decisioni all’interno dell’Unione.

C'è un denominatore comune nell'invito che la Commissione europea ha rivolto a nove paesi dell'Unione, dopo tre circa tre anni dalla decisione di reintrodurli, nel progressivamente abbandonare i controlli alle frontiere. Il punto principale, almeno sul fronte della rotta balcanica che attraversa. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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