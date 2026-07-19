La Fiorentina ha annunciato ufficialmente l'acquisto di un nuovo calciatore. La società ha pubblicato un comunicato che conferma l'operazione, inserendo il giocatore tra le sue fila. La sessione estiva di mercato si sta intensificando, portando un altro acquisto di rilievo per il calcio italiano. La trattativa è stata completata con successo e il trasferimento è stato ufficializzato.

Oulai alla Fiorentina, è stato ufficializzato il colpo da parte della società viola. Il comunicato e i dettagli dell’operazione. La sessione estiva di calciomercato entra nel vivo con un colpo di grande prospettiva e caratura internazionale per il calcio italiano. La Fiorentina ha comunicato ufficialmente l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del talentuoso calciatore Christ Ravynel Inao Oulai. Il centrocampista arriva direttamente dal Trabzonspor, club della prima divisione turca, firmando l’accordo che lo legherà ai colori viola. La dirigenza toscana mette a segno un’operazione strategica, assicurandosi un profilo giovane ma già con una solida esperienza nei massimi palcoscenici calcistici. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

© Calcionews24.com - Oulai alla Fiorentina, ora è ufficiale! La Viola piazza un altro colpo di mercato, il comunicato e tutti i dettagli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arthur alla Atta Fiorentina, ora è ufficiale: colpo da 32 milioni per il centrocampo viola! Il comunicatoArthur Atta è stato ufficialmente ceduto dall’Udinese alla Fiorentina per 32 milioni di euro.

Konate Juventus Next Gen, ora è ufficiale! Secondo colpo per l’attacco di Brambilla, il comunicato e tutti i dettagliIl club ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Konate, che si unisce alla Juventus Next Gen.

Temi più discussi: Oulai alla Fiorentina, è fatta: le cifre dell'affare con il Trabzonspor; Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: Oulai è finalmente viola al termine di una giornata folle; Oulai è arrivato: visite mediche concluse, ora la firma con la Fiorentina; Fiorentina, giallo Oulai: è stato rapito? Arriva la smentita: Era solo con gli avvocati.

Bucchioni: Paratici ha già rifatto la difesa, ora Oulai e Thorstvedt e si scavallano già i 90 milioni. Ma è solo l'inizio dlvr.it/TTVf52 #Fiorentina x.com

Serie A: ufficiale, Oulai è un giocatore della Fiorentina(ANSA) - Firenze 19 LUG - Adesso è ufficiale: il centrocampista Oulai è un nuovo giocatore della Fiorentina come comunicato dal club viola: Acf Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo defini ... tuttosport.com

Fiorentina scatenata: ufficiale il colpo Oulai dal TrabzonsporIl club viola ha ingaggiato il nazionale della Costa D'Avorio che nell'ultima stagione ha vinto la Coppa di Turchia ... corrieredellosport.it