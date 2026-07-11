Arthur alla Atta Fiorentina ora è ufficiale | colpo da 32 milioni per il centrocampo viola! Il comunicato
Arthur Atta è stato ufficialmente ceduto dall’Udinese alla Fiorentina per 32 milioni di euro. La società viola ha confermato l’arrivo del centrocampista, che ora fa parte del loro roster. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.
Arthur Atta è un nuovo giocatore della Fiorentina, arriva l’ufficialità del nuovo rinforzo arrivato dall’Udinese per il centrocampo. Arthur Atta è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista francese classe 2003 arriva dall’ Udinese a titolo definitivo, al termine di un’operazione condotta sottotraccia dal direttore sportivo viola Fabio Paratici e chiusa con un blitz nella notte tra l’ 8 e il 9 luglio. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Un colpo importante per la squadra di Fabio Grosso, che potrà contare su una delle mezzali più tecniche e interessanti dell’ultimo campionato di Serie A. Atta porta qualità, fisicità, inserimenti e capacità di incidere negli ultimi metri, caratteristiche che lo hanno reso uno dei profili più seguiti del mercato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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INTER UFFICIALE KHALAILI, FIORENTINA PRESO ATTA
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Grazie, Arthur Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Arthur Atta alla Fiorentina. Ad Arthur un grande in bocca al lupo per il prosieguo di carriera. x.com
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