Ottime pagelle alle Aldini Valeriani Tanti talenti tra i banchi di scuola
Sono stati pubblicati i risultati finali degli studenti delle Aldini Valeriani che hanno raggiunto una media pari o superiore a otto. L’elenco include numerosi talenti che si sono distinti durante l’anno scolastico. La scuola ha comunicato i nomi di tutti gli studenti e le studentesse che hanno ottenuto punteggi elevati. Nessuna informazione è stata fornita sui singoli voti o su altri dettagli individuali.
Terminiamo di pubblicare l’elenco completo degli studenti e delle studentesse delle Aldini Valeriani che hanno ottenuto, a fine anno, una media pari o superiore all’otto. Ecco chi sono i bravissimi dell’istituto, che offre percorsi di studio di tipo professionale e anche quello tecnico, che si trova in zona Corticella. 4BGC: Bandiera Andrea, 8,36; Dall’Olio Matilde, 8,64; Gaina Eveline, 8,36; Lama Giorgia, 8; Oliveto Eros, 8,73; Scagliarini Giorgia, 8,18. 4BIN: Capozzi Samuele, 8,18; Panfil Daniel, 8,09 4BMM Candini Giacomo, 8,45; Hossain Mihal, 8,09. 4CGC: Cinti Sara, 8,09; Mezzetti Giulia, 8,18; Piccinelli Alessia, 8,36; Placinta Polina, 8,73; Sonzogno Elena, 8,09; Torletti Beatrice, 8,09. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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