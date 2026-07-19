ottime pagelle alle aldini valeriani tanti talenti tra i banchi di scuola

Notizia in breve

Sono stati pubblicati i risultati finali degli studenti delle Aldini Valeriani che hanno raggiunto una media pari o superiore a otto. L’elenco include numerosi talenti che si sono distinti durante l’anno scolastico. La scuola ha comunicato i nomi di tutti gli studenti e le studentesse che hanno ottenuto punteggi elevati. Nessuna informazione è stata fornita sui singoli voti o su altri dettagli individuali.