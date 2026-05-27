aldini valeriani una scuola di valore

Vorrei ringraziare la mia scuola, lo storico Istituto di Bologna Aldini Valeriani, per le grandi opportunità che fornisce ai suoi studenti. Da diversi anni, nell’ambito del Programma Erasmus, possiamo frequentare stage lavorativi in diverse città europee. Ora, questo progetto, si estende anche alla Cina. La mia scuola quindi, si conferma un’eccellenza, in linea con la sua storia. Edoardo Scagliarini Risponde Beppe Boni L’ istituto tecnico Aldini Valeriani è un capitolo fondamentale della galassia scolastica di Bologna. Ha formato generazioni di studenti che hanno fatto grandi passi nella vita professionale e ancora oggi all’istituto si riferiscono molte aziende per individuare giovani da reclutare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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