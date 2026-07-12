Aldini Valeriani le pagelle finali Gli studenti più bravi dell’istituto

Notizia in breve

Sono stati pubblicati i risultati finali degli studenti dell’istituto Aldini Valeriani con medie pari o superiori a 8. Tra gli studenti più bravi ci sono Riccardo Lodi con 8,93, Mora Thomas con 8,5 e Sharra Veis con 8,71. Nella sezione 1AOM, il migliore è Stojanov Leonid Andrej con 8,07. La lista include anche altri studenti che hanno raggiunto medie elevate.