Aldini Valeriani le pagelle finali Gli studenti più bravi dell’istituto
Sono stati pubblicati i risultati finali degli studenti dell’istituto Aldini Valeriani con medie pari o superiori a 8. Tra gli studenti più bravi ci sono Riccardo Lodi con 8,93, Mora Thomas con 8,5 e Sharra Veis con 8,71. Nella sezione 1AOM, il migliore è Stojanov Leonid Andrej con 8,07. La lista include anche altri studenti che hanno raggiunto medie elevate.
Iniziamo a pubblicare la lista degli studenti e delle studentesse delle Aldini Valeriani che hanno ottenuto una media pari o superiore all’8. 1AMA: Lodi Riccardo, 8,93; Mora Thomas, 8,5; Sharra Veis, 8,71 1AOM Stojanov Leonid Andrej, 8,07. 1BMA: Buccoliero Cristian, 8; Cruciano Andrea, 8,14; Singh Gurpinder, 8,5. 2AOM: Gao Angelo, 8,38. 3AMA: Khan Tahsan Alam, 8,18. 3AOG: Ciccone Emanuele, 8,6; Nadaraia Giorgi, 8; Patanè Leonardo, 8,3; Renna Sofia, 9,4. 3AOM: Sahli Ayoub, 8,55. 4AMI: Ben Ahmed Stefano, 8,09; Bevilacqua Elisa, 9,09. 4BMA: Cangemi Francesco, 8,09; Clemente Jedidiah, 9,09; Geronimo Gian Marco Peronce, 8,27; Montanaro Kevin, 8,45; Olano Jan David Palejon, 8,09; Vaccaro Michael, 8,09. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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