Kuwait | attacchi da droni e missili iraniani Teheran chiede il cessate il fuoco in Libano – La diretta

Nel Kuwait sono stati segnalati attacchi con droni e missili provenienti dall’Iran. La situazione nel Golfo Persico resta tesa, mentre Teheran ha chiesto un cessate il fuoco in Libano. In questa fase, le forze militari coinvolte sono in allerta, e le autorità locali monitorano attentamente i movimenti delle varie fazioni. La regione si trova in una fase di escalation con ripercussioni sulle rotte commerciali e sulla stabilità locale.

Nel 94esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha parlato nelle ultime 48 ore con il presidente libanese e il primo ministro israeliano Netanyahu per cercare di promuovere una nuova iniziativa di cessate il fuoco. Lo fa sapere la rivista Axios su X. Gli Stati Uniti hanno proposto che, come primo passo, Hezbollah interrompa tutti gli attacchi contro Israele. In cambio, Israele si asterrà dall’escalation a Beirut. Il presidente del Parlamento libanese Berri ha detto di voler di garantire l’impegno di Hezbollah per il cessate il fuoco, ma ha chiesto a Israele di fermarsi. Intanto il presidente Donald Trump dice che il suo accordo prevede lo stop al nucleare per Teheran, smentendo alcune indiscrezioni della Cnn che affermavano il contrario. 🔗 Leggi su Open.online

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Nuova ondata di attacchi Iran nel Golfo, missili su base Usa in Iraq

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