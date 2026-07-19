Preben Elkjaer ricorda Osvaldo Bagnoli come un allenatore calmo e preciso, che ha guidato il Verona alla conquista dello scudetto. Elkjaer ha dichiarato di averlo incontrato per la prima volta nell’estate del 1984, nella sede del club. Il bomber ha espresso il desiderio che venga dedicato uno stadio a Bagnoli, definendolo il “padre dello scudetto” e “il padre di tutti”. Bagnoli è stato riconosciuto come figura fondamentale nella storia del club.

«È stato il padre dello scudetto del Verona. Il padre di tutti noi». Preben Elkjaer parla di Osvaldo Bagnoli e sospira. Pensa a lui e poi sorride: «L’ho visto per la prima volta, nella sede dell’Hellas, nell’estate del 1984. Io non parlavo italiano, lui non conosceva né il tedesco, né l’inglese. Mi disse, tuttavia, poche cose, e mi spiegò già tutto. Da quel giorno, per quattro anni, ho giocato con il Verona, con lui». Elkjaer, che cos’ha provato quando ha saputo che si è spento?“«Da tempo stava male, purtroppo il momento si avvicinava. Per questo senti, credi di essere preparato. Quando succede, però, è sempre una sofferenza, un dolore. Pensi a quello che hai vissuto insieme. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Osvaldo Bagnoli, il ricordo dell'ex bomber dell'Hellas Preben Elkjaer: «Era calmo e preciso. L’ho visto esultare una sola volta, spero gli dedichino lo stadio di Verona»

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