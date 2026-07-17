Osvaldo Bagnoli, ex allenatore di calcio, è morto a 91 anni. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle cause. Bagnoli è noto per aver guidato l’Hellas Verona alla vittoria dello scudetto. La sua carriera ha lasciato un segno nel calcio italiano. La notizia ha suscitato cordoglio tra gli addetti ai lavori.

Osvaldo Bagnoli: Un Leggenda del Calcio Italiano. VERONA (ITALPRESS) – Oggi il mondo del calcio piange la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, che ci ha lasciato all’età di 91 anni. Con la sua straordinaria carriera, Bagnoli ha reso possibile l’impossibile, portando lo Scudetto all’Hellas Verona nella storica stagione 1984-85. La sua guida ha significato molto di più di un semplice trofeo; ha rappresentato la rottura del predominio delle grandi squadre italiane, dimostrando che anche una squadra di provincia può raggiungere l’apice del calcio nazionale. Bagnoli era ricoverato presso l’ospedale Borgo Roma di Verona da alcuni giorni, dove è morto nelle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Addio Osvaldo Bagnoli, leggenda dell’Hellas Verona, scomparso a 91 anni.

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Due lutti che colpiscono il mondo del calcio italiano oggi.

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