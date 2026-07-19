Oroscopo le previsioni della settimana dal 20 al 26 luglio 2026 | Toro e Acquario irresistibili e ostinati
Nella settimana dal 20 al 26 luglio 2026, il Sole entra in Leone, segnando l'inizio di un periodo di forte energia, in particolare per i segni di Fuoco. Durante questa settimana, si notano caratteristiche di determinazione e vitalità in alcuni segni, come Toro e Acquario, che si mostrano particolarmente ostinati e attratti da nuove sfide. Le previsioni indicano un clima generale di dinamismo, con alcuni segni che si distinguono per la loro forza e resistenza.
Nella settimana dal 20 al 26 luglio 2026 l'ingresso del Sole in Leone inaugura una stagione di grande vitalità coinvolgendo soprattutto i segni di Fuoco. Intanto Mercurio in Cancro che torna diretto riporta chiarezza nei pensieri e fluidità nei dialoghi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Oroscopo.
Oroscopo della Settimana dal 20 Luglio al 26 Luglio 2026
Notizie e thread social correlati
Oroscopo, le previsioni della settimana dal 13 al 19 luglio 2026: Toro e Acquario vivi e pulsantiDurante la settimana dal 13 al 19 luglio 2026, la Luna Nuova in Cancro ha portato un nuovo inizio nel settore emotivo e familiare.
Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 20 al 26 luglio 2026: amore a Vergine e ToroDal 20 al 26 luglio 2026, la posizione di Marte in Gemelli porta energia ai segni d’aria, mentre Venere in Vergine favorisce i segni di terra.
Temi più discussi: Oroscopo del giorno, le previsioni del 16 luglio segno per segno; Oroscopo di oggi 19 luglio 2026: le previsioni segno per segno; Oroscopo Bilancia Paolo Fox di oggi: le previsioni del 17 luglio; Oroscopo di oggi, venerdì 17 luglio: le previsioni complete segno per segno.
IO DONNA. . Da chi sta imparando ad affinare l’ascolto a chi sta facendo un passo nella direzione giusta. Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. In video facebook
#Oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio 2026 Le previsioni astrologiche della settimana dal 13 al 19 luglio 2026 accompagnate dalle ultime notizie del mondo della Televisione x.com
Oroscopo, le previsioni della settimana dal 20 al 26 luglio 2026: Toro e Acquario irresistibili e ostinatiNella settimana dal 20 al 26 luglio 2026 l'ingresso del Sole in Leone inaugura una stagione di grande vitalità coinvolgendo soprattutto i segni di Fuoco ... fanpage.it
Oroscopo della settimana dal 18 al 24 luglio, in videoDa chi sta cambiando lo sguardo su se stesso a chi deve lasciare spazio all’imprevisto. L’oroscopo della settimana ... iodonna.it