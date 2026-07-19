Oroscopo le previsioni della settimana dal 20 al 26 luglio 2026 | Toro e Acquario irresistibili e ostinati

Notizia in breve

Nella settimana dal 20 al 26 luglio 2026, il Sole entra in Leone, segnando l'inizio di un periodo di forte energia, in particolare per i segni di Fuoco. Durante questa settimana, si notano caratteristiche di determinazione e vitalità in alcuni segni, come Toro e Acquario, che si mostrano particolarmente ostinati e attratti da nuove sfide. Le previsioni indicano un clima generale di dinamismo, con alcuni segni che si distinguono per la loro forza e resistenza.