Oroscopo la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 20 al 26 luglio 2026 | amore a Vergine e Toro

Dal 20 al 26 luglio 2026, la posizione di Marte in Gemelli porta energia ai segni d’aria, mentre Venere in Vergine favorisce i segni di terra. Tra i più fortunati, si evidenziano Toro e Vergine, con l’amore che si rafforza per entrambi. La presenza di Marte e Venere influenza le dinamiche sentimentali e le energie in gioco per questa settimana.

Marte resta anche questa settimana in Gemelli portando energia ai segni d'aria (Gemelli, Acquario e Bilancia). Mentre la Venere in Vergine addolcisce i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno). Sul podio della classifica dei segni zodiacali più fortunati per la prossima settimana trionfano Cancro, Acquario e Toro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 20 al 26 aprile 2026

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