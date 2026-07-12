Oroscopo le previsioni della settimana dal 13 al 19 luglio 2026 | Toro e Acquario vivi e pulsanti

Notizia in breve

Durante la settimana dal 13 al 19 luglio 2026, la Luna Nuova in Cancro ha portato un nuovo inizio nel settore emotivo e familiare. Questa fase ha interessato principalmente i segni d’Acqua e quelli cardinali, che hanno ricevuto impulsi per concentrarsi su affetti, casa e bisogni autentici. Non sono stati segnalati eventi specifici o sviluppi particolari legati ad altri ambiti.