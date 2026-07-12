Oroscopo le previsioni della settimana dal 13 al 19 luglio 2026 | Toro e Acquario vivi e pulsanti

Da fanpage.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la settimana dal 13 al 19 luglio 2026, la Luna Nuova in Cancro ha portato un nuovo inizio nel settore emotivo e familiare. Questa fase ha interessato principalmente i segni d’Acqua e quelli cardinali, che hanno ricevuto impulsi per concentrarsi su affetti, casa e bisogni autentici. Non sono stati segnalati eventi specifici o sviluppi particolari legati ad altri ambiti.

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Nella settimana dal 13 al 19 luglio 2026 la Luna Nuova in Cancro inaugura un nuovo capitolo emotivo e familiare, coinvolgendo soprattutto i segni d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) e i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno), chiamati a ripartire da affetti, casa e bisogni autentici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Oroscopo della Settimana dal 13 Luglio al 19 Luglio 2026

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