Ordine d’arrivo F1 GP Belgio 2026 | risultati e classifica gara
Oggi si è svolto il Gran Premio del Belgio 2026 sulla pista di Spa-Francorchamps. La gara ha visto il conducente in testa fin dall’inizio, con un finale che ha confermato la sua posizione. Seguono in classifica altri piloti che si sono sfidati durante tutto l’arco della competizione, chiudendo con i rispettivi piazzamenti. La corsa si è conclusa con l’arrivo dei primi tre, senza ulteriori sorprese o incidenti significativi.
Oggi è andato in scena il GP del Belgio 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sull’iconico tracciato di Spa-Francorchamps, uno dei grandi templi per la massima classe motoristica. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto nel circuito più lungo del calendario internazionale, con l’ambizione di conquistare la vittoria di uno dei Gran Premi più storici dell’intero circuito internazionale, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP del Belgio 2026, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Spa-Francorchamps. 🔗 Leggi su Oasport.it
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