Ordine d’arrivo F1 GP Belgio 2026 | risultati e classifica gara

Notizia in breve

Oggi si è svolto il Gran Premio del Belgio 2026 sulla pista di Spa-Francorchamps. La gara ha visto il conducente in testa fin dall’inizio, con un finale che ha confermato la sua posizione. Seguono in classifica altri piloti che si sono sfidati durante tutto l’arco della competizione, chiudendo con i rispettivi piazzamenti. La corsa si è conclusa con l’arrivo dei primi tre, senza ulteriori sorprese o incidenti significativi.