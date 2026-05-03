Oggi si è disputato il Gran Premio di Miami 2026, quarta tappa del Campionato mondiale di Formula 1. La gara si è svolta sul circuito cittadino della metropoli statunitense, attirando numerosi spettatori e appassionati di motorsport. Al termine dei giri, sono stati annunciati i risultati ufficiali e la classifica finale, con i piloti che hanno fatto il loro ingresso sul podio.

Oggi è andato in scena il GP di Miami 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato semicittadino della metropoli statunitense. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’impegnativo circuito in terra americana, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale dopo la disputata della Sprint Race di ieri e senza dimenticare che si è tornati in azione dopo un mese di stop. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP di Miami 2025, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito semicittadino in terra statunitense.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Miami 2026: risultati e classifica gara

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