Ordine d’arrivo F1 GP Miami 2026 | risultati e classifica gara

Da oasport.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è disputato il Gran Premio di Miami 2026, quarta tappa del Campionato mondiale di Formula 1. La gara si è svolta sul circuito cittadino della metropoli statunitense, attirando numerosi spettatori e appassionati di motorsport. Al termine dei giri, sono stati annunciati i risultati ufficiali e la classifica finale, con i piloti che hanno fatto il loro ingresso sul podio.

Oggi è andato in scena il GP di Miami 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato semicittadino della metropoli statunitense. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’impegnativo circuito in terra americana, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale dopo la disputata della Sprint Race di ieri e senza dimenticare che si è tornati in azione dopo un mese di stop. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP di Miami 2025, i risultati  e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito semicittadino in terra statunitense.🔗 Leggi su Oasport.it

ordine d8217arrivo f1 gp miami 2026 risultati e classifica gara
© Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Miami 2026: risultati e classifica gara

F1, GP di Las Vegas: gli highlights della gara

Video F1, GP di Las Vegas: gli highlights della gara

Notizie correlate

Ordine d’arrivo F1, GP Australia 2026: risultati e classifica garaCalato il sipario sul GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1.

Ordine d’arrivo F1, GP Cina 2026: risultati e classifica garaCalato il sipario sul GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Miami 2026: Leclerc sul podio, Antonelli penalizzato, la McLaren è tornata; F1 Miami, Norris domina la sprint: Antonelli penalizzato di 5, perde due posizioni. Ferrari sul podio | Ordine d'arrivo e classifica; Gp Miami, Norris vince gara sprint Formula 1. Penalità e ordine di arrivo; Norris vince la Sprint, Leclerc 3° dietro le McLaren. Antonelli penalizzato e 6°.

ordine d arrivo f1Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Miami 2026: Leclerc sul podio, Antonelli penalizzato, la McLaren è tornataOggi pomeriggio è andata in scena la Sprint Race del GP di Miami 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito semicittadino della località ... oasport.it

ordine d arrivo f1F1 GP Miami 2026: risultati qualifiche e griglia di partenzaScopri tutti i risultati e le classifiche delle sessioni di prove libere, qualifiche e gara del GP Miami 2026, in programma sul circuito in Florida ... motorbox.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.