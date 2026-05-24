Oggi si è disputato il Gran Premio del Canada 2026 sul circuito di Montreal. La gara ha visto la vittoria di un pilota che ha concluso davanti a tutti, seguito da un altro che ha terminato in seconda posizione e da un terzo che ha completato il podio. La classifica finale mostra i tempi e i piazzamenti di tutti i partecipanti, con alcune variazioni rispetto alle qualifiche. La gara si è svolta secondo il programma previsto, senza incidenti di rilievo.

Oggi è andato in scena il GP del Canada 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato semicittadino di Montreal. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’impegnativo circuito in terra nordamericana, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale dopo la disputa della Sprint Race di ieri. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP del Canada 2026, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito semicittadino in terra nordamericana. ORDINE D’ARRIVO GP CANADA F1 2026. RISULTATI E CLASSIFICA GP CANADA F1 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Canada 2026: risultati e classifica gara

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