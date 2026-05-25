Antonelli si aggiudica ancora la vittoria nel GP del Canada 2026, disputato a Montreal. Hamilton supera Verstappen, mentre Russell e Norris sono costretti al ritiro. La gara si è svolta sul circuito semicittadino, con numerosi cambi di posizione durante la corsa. Non sono stati segnalati incidenti rilevanti o problemi tecnici significativi tra i piloti arrivati al traguardo. La classifica finale vede Antonelli al primo posto, seguito da altri piloti in ordine di arrivo.

Oggi è andato in scena il GP del Canada 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato semicittadino di Montreal. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’impegnativo circuito in terra nordamericana, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale dopo la disputa della Sprint Race di ieri. Kimi Antonelli ha vinto il GP del Canada e ha conquistato la quarta vittoria consecutiva, allungando ulteriormente in testa alla classifica generale e facendo volare tutti gli appassionati italiani, che ora sognano davvero la magia con un pilota del Bel Paese e non più con la Rossa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Canada 2026: Antonelli vince ancora! Hamilton batte Verstappen, fuori Russell e Norris

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

F1, Kimi Antonelli vince GP Miami: le parole del pilota Mercedes, leader del Mondiale, dopo la gara

Notizie e thread social correlati

Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Canada 2026: Russell precede Norris e Antonelli, Ferrari in ombraNella Sprint Race del GP del Canada 2026, sul circuito di Montreal, George Russell ha concluso in prima posizione, seguito da Lando Norris e...

LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: Kimi Antonelli fa poker! Hamilton sorpassa Verstappen, fuori RussellDurante il Gran Premio del Canada nel 2026, Kimi Antonelli ha vinto la sua quarta gara consecutiva.

Temi più discussi: Formula 1, ordine d'arrivo Gp Canada e classifica mondiale Piloti: Antonelli vola via; Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Canada 2026: Russell precede Norris e Antonelli, Ferrari in ombra; Antonelli re del Canada: quarta vittoria di fila in F1; Diretta gran premio GP Canada Formula 1 2026.

Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Canada 2026: Russell precede Norris e Antonelli, Ferrari in ombraOggi è andata in scena la Sprint Race del GP del Canada 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato semicittadino di Montreal. I piloti ... oasport.it

Risultati e classifiche del GP del Canada 2026, sul circuito di Montreal: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e garaScopri tutti i risultati e le classifiche delle sessioni di prove libere, qualifiche e gara del GP Canada 2026, in programma sul circuito di Montreal ... motorbox.com