Un uomo è stato aggredito e rapinato mentre si trovava in auto, dopo essere stato avvicinato da due persone che si sono identificate come carabinieri. I malviventi avevano il volto parzialmente coperto e si sono mostrati aggressivi, tirando l’uomo fuori dall’auto a forza e picchiandolo quando ha rifiutato di scendere. Durante l’episodio sono state sottratte due fedi preziose e denaro contante. La polizia ha fermato tre sospetti coinvolti nell’episodio.

Era stato avvicinato da due uomini che si erano presentati come carabinieri. Avevano il volto in parte coperto e maniere spicce. Tanto che, quando l’orafo si era rifiutato di scendere dall’auto e sdraiarsi a terra, dal veicolo lo avevano tirato fuori a forza e poi lo avevano pestato. Nel frattempo, è stato poi ricostruito, un terzo uomo era intervenuto, rompendo il vetro del finestrino del lato passeggero per prendere uno zaino nel quale il commerciante, di ritorno da Arezzo dove era andato a rifornirsi, aveva preziosi, due fedi nello specifico, per oltre duemila euro. Sottratti anche contanti per circa 600 euro. Una volta preso lo zaino, la banda era fuggita in auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Orafo aggredito e rapinato in auto. Presi dalla polizia i tre malviventi. Rubate due fedi preziose e contanti

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