Imprenditore aggredito e rapinato dai banditi nella notte | l' agguato in casa e la fuga con il bottino Caccia ai malviventi

Da ilgazzettino.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte tra mercoledì e giovedì, poco prima delle 4, un imprenditore di Lignano Sabbiadoro è stato aggredito e rapinato nella sua abitazione. Tre persone, con il volto coperto, sono riuscite ad entrare nell’appartamento e hanno colpito il proprietario, sottraendogli un bottino. Poi si sono allontanate rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. Le forze dell’ordine sono ora impegnate nelle ricerche dei malviventi.

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LIGNANO SABBIADORO (UDINE) - Aggredito e rapinato nella sua casa nel cuore della notte: è accaduto a Lignano Sabbiadoro dove, poco prima delle 4 di oggi, mercoledì 15 luglio, il titolare di una struttura ricettiva è stato colpito da almeno tre persone che si sono intrufolate nella sua abitazione con il volto coperto. L'aggressione e la rapina L'uomo è stato colpito al volto dai rapinatori, che sono poi fuggiti con il bottino: il valore, tuttavia, è ancora in fase di accertamento, ma stando alle prime ricostruzioni potrebbe trattarsi di un quantitativo cospicuo. La vittima ha riportato lesioni al volto, che non sembrano però essere gravi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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