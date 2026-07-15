Nella notte tra mercoledì e giovedì, poco prima delle 4, un imprenditore di Lignano Sabbiadoro è stato aggredito e rapinato nella sua abitazione. Tre persone, con il volto coperto, sono riuscite ad entrare nell’appartamento e hanno colpito il proprietario, sottraendogli un bottino. Poi si sono allontanate rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. Le forze dell’ordine sono ora impegnate nelle ricerche dei malviventi.

LIGNANO SABBIADORO (UDINE) - Aggredito e rapinato nella sua casa nel cuore della notte: è accaduto a Lignano Sabbiadoro dove, poco prima delle 4 di oggi, mercoledì 15 luglio, il titolare di una struttura ricettiva è stato colpito da almeno tre persone che si sono intrufolate nella sua abitazione con il volto coperto. L'aggressione e la rapina L'uomo è stato colpito al volto dai rapinatori, che sono poi fuggiti con il bottino: il valore, tuttavia, è ancora in fase di accertamento, ma stando alle prime ricostruzioni potrebbe trattarsi di un quantitativo cospicuo. La vittima ha riportato lesioni al volto, che non sembrano però essere gravi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Imprenditore aggredito e rapinato dai banditi nella notte: l'agguato in casa e la fuga con il bottino. Caccia ai malviventi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ivo Bassani rapinato in casa, marito e moglie legati e chiusi in bagno da tre banditi

Notizie e thread social correlati

Due bancomat fatti saltare nella stessa notte. Bottino e danni ingenti, caccia ai banditiNella stessa notte, due bancomat sono stati fatti saltare e svaligiati, con danni ingenti.

Rapina choc in gioielleria: commesse minacciate con la pistola, banditi in fuga con il bottinoDue banditi hanno preso di mira una gioielleria a Roma, minacciando le commesse con una pistola.

Temi più discussi: Turista americano rapinato in centro: gli rubano un orologio da 80mila euro; Ti ammazzo. Minacciata di notte col coltello al distributore di via Marco Perennio; Operazione Scacco: crolla il sistema del malaffare - POP; Massimo Rizzi picchiato dai rapinatori in agriturismo ad Alzano Lombardo era con la famiglia | Non respiravo.

Imprenditore aggredito e rapinato dai banditi nella notte: l'agguato in casa e la fuga con il bottino. Caccia ai malviventiLIGNANO SABBIADORO (UDINE) - Aggredito e rapinato nella sua casa nel cuore della notte: è accaduto a Lignano Sabbiadoro dove, poco prima delle 4 di oggi, mercoledì 15 luglio, ... ilgazzettino.it

Rapina all’agriturismo Cà Fenile ad Alzano, il proprietario picchiato da tre banditi: bottino da 50 mila euroL’assalto poco prima delle 3 ad Alzano Lombardo tra domenica e lunedì. I malviventi, incappucciati, sono fuggiti con denaro e orologi. L’imprenditore, 47 anni, è stato medicato in ospedale e dimesso. ecodibergamo.it