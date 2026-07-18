Douglas Luiz ha disputato una buona partita contro il Basilea, risultando tra i più attivi in campo. Il centrocampista ha toccato molti palloni e ha partecipato alle azioni offensive della sua squadra. Ha mostrato buona precisione nei passaggi e ha cercato di impostare il gioco dalla mediana. La sua presenza si è fatta sentire sia in fase di possesso sia in fase di recupero, confermandosi come elemento centrale nel reparto di centrocampo.

di Francesco Spagnolo Douglas Luiz è stato autore di una buona prova contro il Basilea. Il giocatore della Juve ha messo in mostra tutta la sua qualità. La prima uscita stagionale porta sempre con sé una discreta dose di curiosità, specialmente quando gli occhi dei tifosi sono puntati su calciatori desiderosi di rilanciarsi. L’amichevole contro il Basilea è stata l’occasione perfetta per osservare da vicino i primi passi di Douglas Luiz sotto la guida di Spalletti. Il centrocampista brasiliano, ritornato a Torino dopo una stagione non facile, ha subito mostrato sprazzi le sue qualità. La prova del brasiliano è durata complessivamente 45 minuti, ovvero l’intero primo tempo, prima delle consuete rotazioni estive nella ripresa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Buona la prova di Douglas Luiz contro il Basilea: il giocatore della Juve subito al centro del gioco. Come è andata la sua partita

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