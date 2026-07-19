Ryan Fox ha vinto il 154° Open Championship a Royal Birkdale, portando la Claret Jug in Nuova Zelanda. Il golfista di 39 anni ha concluso il torneo con 270 colpi, dieci sotto il par, dopo una rimonta decisiva. La sua vittoria rappresenta la più importante della sua carriera. La finale è stata caratterizzata da una rimonta da sogno che ha cambiato le sorti della gara negli ultimi round.

Ryan Fox conquista il 154° Open Championship e porta la Clare Jun in Nuova Zelanda. Il 39enne firma la vittoria più importante della carriera sul percorso di Royal Birkdale, chiudendo il torneo con 270 colpi, dieci sotto il par. Il successo arriva al termine di una rimonta straordinaria: dopo due giornate Fox era soltanto 52esimo, ma nel weekend ha cambiato completamente passo fino a imporsi con un colpo di vantaggio su Cameron Young. Fox affronta l’ultimo giro partendo a due lunghezze dal leader Sam Burns. Dopo una prima parte regolare, il neozelandese accende la propria rimonta quattro bridge nelle ultime sei buche. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Open Championship, impresa Fox a Royal Birkdale: rimonta da sogno e prima Claret Jug

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