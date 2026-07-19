Approvata alla camera, tocca ora al senato la discussione sulla riforma elettorale. Per quanto riguarda la rappresentanza degli italiani residenti all’estero, abbiamo chiesto l’opinione degli attuali parlamentari eletti nelle circoscrizioni estere. Oggi a rispondere alle domande della nostra inchiesta è l’on. Federica Onori (nella foto) di Azione, eletta nella circoscrizione Europa. Queste le tredici domande e le risposte raccolte da Pier Francesco Corso. D.1. Il Governo valuta una riforma che ridurrebbe le attuali quattro ripartizioni della Circoscrizione Estero a due macro-circoscrizioni. È favorevole o contraria? Perché? R.1. Noi abbiamo votato contro la riforma elettorale nel suo insieme, e credo che il giudizio vada dato su quella, prima ancora che sul singolo capitolo delle ripartizioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Onori (Azione): non affrontate le criticità del voto all’estero

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