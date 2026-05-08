Nell’appuntamento di questa sera, #DimmiLaVerità, si parla di una cittadina italiana che si trova in Egitto e si trova in una situazione complicata. La deputata di Azione, Federica Onori, descrive i dettagli di questa vicenda. La storia riguarda una persona che, per motivi ancora non chiariti, si trova bloccata nel paese nordafricano e fatica a tornare in Italia.

Ecco #DimmiLaVerità dell'8 maggio 2026. La deputata di Azione Federica Onori racconta la tragica storia di una cittadina italiana intrappolata in Egitto. Ecco #DimmiLaVerità del 7 maggio 2026. La deputata della Lega Tiziana Nisini ci parla della carenza di senologi in Italia, una emergenza nazionale Ecco #DimmiLaVerità del 6 maggio 2026. L'avvocato Capozzo, vicepresidente Accademia Italiana Scienze Forensi, sugli sviluppi del caso Garlasco. Ecco #DimmiLaVerità del 5 maggio 2026. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti commenta la nuova alta tensione tra Usa e Iran e i riflessi sul costo del carburante. Ecco #DimmiLaVerità del 4 maggio 2026.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Una cittadina italiana è intrappolata in Egitto»

Notizie correlate

Leggi anche: Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Ci sono bambini nati in Italia ma senza cittadinanza»

Giulia Misitichelli è la nuova segretaria cittadina di Sinistra Italiana: i giovani al centro della sua azioneGiulia Mistichelli, classe 1985 è la nuova segretaria del circolo di Pescara di Sinistra Italiana.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

La sorella di Federica Torzullo a Carlomagno: «Dimmi chi è il tuo complice». Tolta la patria potestà, oggi i funerali dei genitori di Claudio«Dimmi chi è il tuo complice». Stefania Torzullo lo scrive al cognato Claudio Carlomagno. Una lettera che il 47enne detenuto nel carcere di Civitavecchia accusato di aver ucciso la moglie Federica non ... roma.corriere.it

Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate, amputata la gamba. La verità del femminicidio nell'autopsiaFederica Torzullo è stata brutalmente ammazzata da Claudio Carlomagno. L'esito dell'autopsia eseguito all'istituto di medicina del Verano è inquietante. La 41enne è stata uccisa con 23 coltellate, 19 ... romatoday.it