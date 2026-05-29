Il 29 maggio 2026, una deputata di Azione ha raccontato di una ragazza italiana in Egitto, descrivendola come in grave pericolo di vita. La parlamentare ha evidenziato come il governo italiano non abbia ancora preso provvedimenti o reso pubblica la vicenda. La storia riguarda una giovane che si trova in una situazione di rischio nel paese africano, mentre le autorità italiane non si sono fatte avanti pubblicamente.

Ecco #DimmiLaVerità del 29 maggio 2026. La deputata di Azione Federica Onori racconta la storia di una italiana in Egitto che rischia la vita nel silenzio del nostro governo. Ecco #DimmiLaVerità del 28 maggio 2026. Con il deputato del M5s Marco Pellegrini parliamo delle stragi di Piazza della Loggia e Ustica. Ecco #DimmiLaVerità del 27 maggio 2026. Con il nostro Stefano Piazza analizziamo gli errori degli Usa in Iran. Ecco #DimmiLaVerità del 26 maggio 2026. Con l'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti commentiamo gli sviluppi preoccupanti della guerra in Iran. Ecco #DimmiLaVerità del 25 maggio 2026. Con la nostra Flaminia Camilletti commentiamo i risultati elettorali e le ultime dichiarazioni di Vannacci. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Una ragazza italiana in Egitto che rischia la vita»

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