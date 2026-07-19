Il 19 luglio si celebra Santa Macrina, giovane donna nota per aver rifiutato il matrimonio per dedicarsi a Dio. Cresciuta in una famiglia di santi, è ricordata per aver guidato i suoi fratelli verso pratiche spirituali e di ascesi. La sua vita è stata un esempio di dedizione religiosa e di forte fede, lasciando un’impronta significativa nella tradizione cristiana. La ricorrenza sottolinea il suo ruolo come figura di riferimento per la spiritualità e la devozione.

Celebriamo oggi una figura straordinaria di donna e di fede, cresciuta in una famiglia di santi, che seppe guidare i suoi stessi fratelli verso le vette più alte della spiritualità e dell’ascesi. Denominata Santa Macrina la giovane per distinguerla da sua nonna, Macrina l’anziana, anche lei santa, crebbe in una famiglia in cui la santità era palpabile. Tra i suoi fratelli c’erano infatti San Basilio Magno e San Gregorio di Nissa, entrambi Padri della Chiesa. Nacque intorno al 324 ed era la primogenita di dieci figli, tra cui appunto, i due illustri santi. I loro genitori erano Basilio ed Emmelia, anch’essi venerati dalla Chiesa. La famiglia si trovava a Cesarea in Cappadocia ed è lì che Macrina vide la luce. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 19 luglio, Santa Macrina: la giovane bellissima che rifiutò il matrimonio per donarsi a Dio

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Saint Macrina the Younger: The Teacher of the Cappadocians | 19 July | Catholic Saints & Feast Days

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