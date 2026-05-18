Oggi si ricorda la figura di san Celestino V, nato come eremita e noto come taumaturgo. Nel 1294 fu eletto Papa, ma pochi mesi dopo decise di rinunciare al pontificato, tornando alla vita di preghiera e isolamento. La sua scelta fu motivata dal desiderio di vivere in umiltà e di dedicarsi completamente alla spiritualità, abbandonando gli onori e le responsabilità della carica papale. La sua vicenda è stata un esempio di rinuncia volontaria al potere ecclesiastico.

Celebriamo oggi san Celestino V: l’eremita taumaturgo diventato Papa che, con coraggio e profonda umiltà, scelse di rinunciare al pontificato per tornare al silenzio di Dio. Oggi, 19 maggio, ricorre la memoria liturgica di san Celestino V. Il Martirologio Romano lo ricorda come “celebre per fama e santità, che dopo aver praticato vita eremitica in Abruzzo, ottuagenario fu eletto Romano Pontefice, assumendo il nome di Celestino V, ma nello stesso anno abdicò dal suo incarico preferendo ritirarsi in solitudine“. Si chiamava Pietro Angeleri e nacque a Isernia, presso Campobasso nel 1215, penultimo di 12 figli di una famiglia di contadini. Perse il padre in giovane età e la madre lo indirizzò alla vita ecclesiastica. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 19 maggio è San Celestino V: la vera storia del Papa che rifiutò e scelse l’umiltà

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