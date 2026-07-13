Il 13 luglio si celebra Santa Clelia Barbieri, giovane mistica nata nel bolognese. Cresciuta tra i campi, ha fondato le Suore Minime dell’Addolorata. La sua vita è caratterizzata da una fede intensa e da un cuore dedicato a Dio. La sua figura è ricordata anche per alcune profezie attribuitele, considerate significative dai fedeli. La sua beatificazione è avvenuta in passato, e la sua memoria è mantenuta viva da chi ne riconosce il messaggio di devozione.

Giovane e umile tra i campi del bolognese, eppure gigante nella fede: scopriamo la commovente storia e la potente profezia di Santa Clelia Barbieri, la fondatrice delle Suore Minime dell’Addolorata. La giovane vita di Santa Clelia Barbieri si svolge in Emilia Romagna, dove nasce il 13 febbraio 1847 nella contrada chiamata le “Budrie” di San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna. La sua è una famiglia anticonformista per l’epoca, perché la madre Giacinta, di famiglia benestante per amore sposa un bracciante, Giovanni Barbieri e per lui lascia la sua vita agiata. Clelia fin da bambina chiede alla mamma “Come posso essere santa?” e frequenta la vita parrocchiale. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 13 luglio, Santa Clelia Barbieri: la giovane mistica dal cuore ardente d’amore per Dio

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