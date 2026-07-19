Odissea Nolan racconta Ulisse mettendo al centro l’eterna contemporaneità dell’uomo sul mito

“Quell’uom di multiforme ingegno dimmi, che molto errò, poich’ebbe a terra gittate di Ilïòn le sacre torri”. Ritorna l’uomo cantato da Omero, questa volta schiacciato e tormentato dal suo stesso ingegno, in “ Odissea ” di Christopher Nolan, al cinema dal 16 luglio. Il regista britannico-statunitense riporta nelle sale cinematografiche il fondativo poema epico attribuito al poeta greco, mettendo al centro, ancora una volta, l’uomo tormentato dalla propria coscienza. Ulisse (un ottimo Matt Damon ), eroe degli Achei, inventa lo stratagemma del cavallo di Troia per vincere la guerra, per poi affrontare il Nòstos, il ritorno a casa, ad Itaca.... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Odissea di Nolan: Analisi Storica (Ultimo Trailer)

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