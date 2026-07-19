Occhio alla spesa con Shrinkflation | nuove regole in vigore dal 15 luglio
Dal 15 luglio sono in vigore nuove regole per contrastare la shrinkflation, ovvero l’aumento dei prezzi senza modifiche visibili ai prodotti. Contestualmente, si parla di “co-bedding” nei neonati prematuri, con il caso delle gemelle Brielle e Kyrie come esempio di studio scientifico. In un’altra notizia, un vulcanologo ha evidenziato un rischio elevato sui Campi Flegrei, criticando anche alcuni errori nella comunicazione sui pericoli.
Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Lega del Filo d’Oro, nel 2025 numeri record: oltre 1. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
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