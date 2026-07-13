Dal 15 luglio entrano in vigore nuove regole sulla shrinkflation. Da questa data, le aziende devono indicare chiaramente se un prodotto è stato ridotto di peso o volume rispetto al passato. Fino a quel momento, molte confezioni sono risultate più leggere senza variazioni di prezzo, lasciando i consumatori senza informazioni precise sulla diminuzione delle quantità. Le nuove norme mirano a rendere più trasparenti le variazioni di prodotto, obbligando a comunicare le modifiche di peso o volume.

Per anni i consumatori hanno dovuto fare i conti con confezioni sempre più leggere, spesso senza accorgersene, mentre il prezzo sugli scaffali rimaneva invariato. È il fenomeno della shrinkflation, una pratica che riduce la quantità di prodotto mantenendo lo stesso prezzo, determinando di fatto un aumento del costo unitario. Dal 15 luglio entra però in vigore un nuovo sistema di regole destinato a rendere più trasparenti queste variazioni, anche se non mancano le critiche da parte delle associazioni dei consumatori, che giudicano il provvedimento meno incisivo rispetto alle intenzioni iniziali. Più trasparenza lungo la filiera commerciale.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Shrinkflation, dal 15 luglio scattano le nuove regole: ecco quali sono

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