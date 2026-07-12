Dal 15 luglio dovrebbero entrare in vigore le nuove regole italiane contro la shrinkflation, il fenomeno che si verifica quando un prodotto confezionato viene venduto a un prezzo uguale o simile, ma con una quantità inferiore rispetto al passato. Il termine indica una pratica molto diffusa nei beni di largo consumo: la confezione resta simile, il prezzo non diminuisce, ma il contenuto si riduce. Il risultato è un aumento implicito del costo per il consumatore, perché si paga la stessa cifra per una quantità minore. Il Codacons ricorda che il 15 luglio scade il termine entro cui l’Unione europea può presentare rilievi sulle misure proposte dal governo italiano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo uguale ma meno prodotto, dal 15 luglio le nuove regole anti-shrinkflation

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Benzina, taglio accise fino al 3 luglio. Ma per il pieno di diesel lo sconto sarà dimezzato

Notizie e thread social correlati

Prezzo identico ma meno prodotto, dal 15 luglio scattano le nuove regoleDal 15 luglio entreranno in vigore nuove regole che prevedono un prezzo invariato ma una quantità di prodotto ridotta.

Fondi pensione, dal 1° luglio le nuove regole: tutte le novitàA partire dal 1° luglio, i neoassunti saranno iscritti automaticamente ai fondi pensione complementari, secondo le nuove norme approvate con la...

Temi più discussi: Shrinkflation, dal 15 luglio scattano le nuove regole: l’allarme Codacons; Blog | Shrinkflation: cos'è e come riconoscere l'inflazione nascosta nei supermercati; Gelati confezionati, in cinque anni prezzi aumentati del 39,6%: ecco perché; Più 40% in 5 anni per i gelati confezionati: quanto incide la shrinkflation e come spendere meno.

Prezzo uguale ma meno prodotto, dal 15 luglio le nuove regole anti-shrinkflationDal 15 luglio le nuove regole contro la shrinkflation: meno prodotto allo stesso prezzo. Cosa cambia per aziende, negozi e consumatori ... quifinanza.it

La crisi climatica non è uguale per tutti. A pagarne il prezzo più alto sono le famiglie con meno risorse, chi vive nelle periferie, in case poco efficienti, nei quartieri senza alberi e soffocati dal cemento. I dati raccolti da Legambiente a Napoli, con temperature al s x.com

Sugli scaffali confezioni e prezzi sono uguali, ma il contenuto è sempre meno. È la shrinkflation, babyLa shrinkflation è diventata uno dei simboli più evidenti dell'inflazione invisibile. Dietro confezioni apparentemente identiche si nasconde una riflessione che va oltre il carrello della spesa: fino ... quotidiano.net