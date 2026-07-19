Obaid da applausi ad Ascoli Ora può bussare all’Europa

Notizia in breve

Venerdì sera, sul ring di piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, un pugile di origine ferrarese e palestinese ha affrontato l’avversario in una gara trasmessa in diretta su RaiSport. La sua performance è stata giudicata molto positiva, ricevendo applausi dal pubblico presente. Con questa vittoria, il pugile potrebbe ora tentare di qualificarsi per competizioni europee. La sfida si è conclusa con un risultato favorevole per l’atleta, che ha dimostrato grande abilità e determinazione.