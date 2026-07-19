Obaid da applausi ad Ascoli Ora può bussare all’Europa
Venerdì sera, sul ring di piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, un pugile di origine ferrarese e palestinese ha affrontato l’avversario in una gara trasmessa in diretta su RaiSport. La sua performance è stata giudicata molto positiva, ricevendo applausi dal pubblico presente. Con questa vittoria, il pugile potrebbe ora tentare di qualificarsi per competizioni europee. La sfida si è conclusa con un risultato favorevole per l’atleta, che ha dimostrato grande abilità e determinazione.
Venerdì sera, sul ring di piazza del Popolo ad Ascoli Piceno e in diretta televisiva RaiSport, prestazione d’alto livello del ferrarese-palestinese della Pugilistica Padana Ahmed Obaid, che ha conservato brillantemente il suo titolo italiano dei pesi mosca sconfiggendo ai punti, con l’unanime verdetto dei tre giudici di 99 a 91, l’imbattuto sfidante ufficiale, il genovese Marco Demontis. Come a dire che il ragazzo allenato da Massimiliano Duran ha vinto 9 riprese su 10, confermando il momento di gran forma e di costante crescita palesato ormai da parecchio tempo a questa parte. Come ci si attendeva già dalla vigilia, Demontis ha attaccato sin dal suono del primo colpo di gong, ma ha praticamente trovato sempre dinanzi a sé il vuoto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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