Obaid match per il titolo Venerdì sera ad Ascoli per difendere la corona

Venerdì sera, alle 22, in piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, si svolgerà il match per il titolo italiano dei pesi mosca. Il campione in carica, un atleta ferrarese-palestinese, affronterà lo sfidante ufficiale. L’incontro sarà trasmesso in diretta su RaiSport, con la possibilità per il pubblico di seguire la sfida dal vivo.

Venerdì prossimo, in diretta su RaiSport a partire dalle 22, il pubblico estense potrà assistere in diretta da Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno alla difesa del titolo italiano dei pesi mosca da parte del ferrarese-palestinese Ahmed Obaid contro lo sfidante ufficiale Marco Demontis. Domani i due rivali si vedranno per la prima volta di persona alle 13 per le operazioni di peso e successivamente alle 16 per la rituale conferenza stampa di cui è facile prevedere che sarà protagonista il beniamino di casa Eros Seghetti, il quale affronterà per il vacante campionato europeo silver dei mediomassimi il bosniaco Eid Numanovic. Obaid si presenterà... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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