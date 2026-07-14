Il 17 luglio Piazza del Popolo ospiterà una riunione pugilistica targata Team Magnesi – A&B Events. In programma due match titolati: EBU Silver Mediomassimi e Titolo Italiano Mosca. Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si prepara a diventare il palcoscenico di una grande serata di boxe. Il prossimo 17 luglio è in programma una riunione pugilistica targata Team Magnesi – A&B Events, con due incontri titolati al centro del programma. L’evento sarà trasmesso in diretta su RaiSport a partire dalle ore 22. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Boxe, grande serata ad Ascoli Piceno: Seghetti-Numanovic e Obaid-De Montis

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