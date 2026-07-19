È in costruzione in Valvarrone un nuovo ponte pedonale, che sarà il più alto d’Europa. La struttura in acciaio, pesante circa 50 tonnellate, sarà sospesa a 200 metri di altezza e avrà una lunghezza di 450 metri. La realizzazione procede con l’installazione di bulloni, cavi e putrelle, pezzo dopo pezzo. La passerella, denominata Ponte dei Minatori, sta passando dalla fase di montaggio a quella di completamento.

Bullone dopo bullone, cavo dopo cavo, putrella dopo putrella, il Ponte dei Minatori in Valvarrone sta diventando da sogno a realtà. Sarà il ponte pedonale più alto d’Europa: una passerella in acciaio da 50 tonnellate di peso sospesa a 200 metri di altezza e lunga 450 metri. Collegherà da parte a parte la valle del torrente Varrone, tra Tremenico sul versante nord e Lentrèe su quello sud. Salvo imprevisti sarà pronto entro fine settembre o ottobre, subito dopo l’estate. Il Ponte dei Minatori non è solo un progetto ingegneristico estremo, né un’infrastruttura pionieristica. È un omaggio intanto ai minatori appunto che per tutto il secolo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovo ponte in Valvarrone. Sarà il più alto d’Europa

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NUOVO PONTE DEI MINATORI DI TREMENICO, ARRIVATI OGGI I FASCI METALLICI CHE SOSTERRANNO L'OPERA

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