La chiusura del ponte di Brivio dimostra che il nuovo ponte di Paderno sarà un disastro

La chiusura del ponte di Brivio, avvenuta il 4 maggio 2026, sta causando grandi disagi alla viabilità tra le province di Lecce e Bergamo. La sospensione della struttura ha portato a un aumento del traffico su strade alternative e a rallentamenti significativi lungo le principali vie di collegamento. La situazione si sta aggravando, coinvolgendo numerosi automobilisti e trasportatori che si trovano a dover trovare percorsi alternativi.

La chiusura del ponte di Brivio dello scorso 4 maggio 2026 sta producendo effetti pesantissimi sulla mobilità dell’intero territorio tra Lecchese e Bergamasca. Non si tratta di un disagio temporaneo e circoscritto, ma dell’ennesima dimostrazione di quanto il nostro sistema infrastrutturale sia.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Chiusura del ponte di Brivio: le modifiche alle linee dei busE' iniziato il countdown verso lunedì 4 maggio, la fatidica data nella quale il Ponte di Brivio chiuderà 15 mesi per lavori, con pesanti... Leggi anche: Ponte di Brivio: annullata la prevista chiusura notturna Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Brivio, ponte chiuso da lunedì. Anas: Ecco le alternative; Dal 4 maggio chiude per lavori il ponte di Brivio. Costi, tempi e percorsi alternativi; Scatta oggi la chiusura del ponte di Brivio : lunghe code e rischio caos. Fine lavori a luglio 2027; Ponte di Brivio, la chiusura: istruzioni per l'uso. Fino a quando non si passa, le strade alternative e quanti minuti in più richiedono. Cisano, primo giorno senza il ponte di Brivio: code e disagi già all’alba - Foto e videoViabilità in tilt al debutto della chiusura: deviazioni e trasporto pubblico riorganizzato, sotto osservazione le prossime settimane. ecodibergamo.it Brivio, alt al ponte: ecco quali sono i percorsi alternativiLa struttura off limits da lunedì 4 maggio per 15 mesi. Le opzioni possibili: il viadotto Cantù o il San Michele. ecodibergamo.it Moto.it. Moto.it · . Davide Brivio ha avuto tanti piloti e tanti talenti, ma uno - indovinare quale è troppo semplice - era un po’ più talento di tutti gli altri. voi che aggettivo - sì agli elogi, sì alle critiche, no alle offese - suggerite per i vari Jorge Lor - facebook.com facebook Yamaha-Ogura, Brivio (Aprilia Trackhouse): "Dispiace ma fa parte del gioco, ora un pilota esperto" #SkyMotori #Ogura #MotoGP #SpanishGP #Trackhouse x.com