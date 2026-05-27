Parco di Centocelle il nuovo maxi playground sarà pronto a luglio | Sarà il più grande d' Europa

I lavori per il nuovo maxi playground nel parco di Centocelle, sull'ex pista di atterraggio, si concluderanno a luglio. Il sindaco ha dichiarato che sarà il più grande d’Europa.

I lavori per il nuovo playground sull'ex pista di atterraggio nel parco di Centocelle, definito dal sindaco, Roberto Gualtieri, “il più grande d’Europa”, finiranno a luglio. Ad annunciarlo è stata l’assessora capitolina all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, in occasione della presentazione dell’avvio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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