Teheran ha risposto ai recenti raid statunitensi con attacchi di missili e droni contro basi nel Golfo che ospitano truppe americane. Gli attacchi sono stati condotti in aree tra Bahrein, Kuwait e Giordania. Non sono stati forniti dettagli sui danni o sui feriti, ma le operazioni hanno causato un aumento delle tensioni nella regione. Le autorità locali hanno segnalato l'intervento delle forze di sicurezza per gestire la situazione.

Nel Golfo è di nuovo allarme. Teheran ha risposto ai raid americani lanciando missili e droni contro basi che ospitano truppe Usa tra Bahrein, Kuwait e Giordania. La rappresaglia era annunciata, ma il rischio resta altissimo: l’attacco iraniano arriva poche ore dopo l’operazione ordinata da Donald Trump contro radar, centri di controllo e sistemi di difesa aerea lungo lo Stretto di Hormuz. A far precipitare la crisi, l’abbattimento di un elicottero Apache americano, un mezzo da oltre 50 milioni di dollari. «Non è stato un grosso problema», ha tagliato corto il presidente americano. La notte riapre il fronte. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione (IRGC) ha rivendicato attacchi contro 21 obiettivi collegati alla presenza statunitense nella regione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Nuovi raid Usa sull’Iran: Teheran risponde con attacchi a obiettivi americani nel Golfo

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Guerra Usa-Iran, Teheran di nuovo sotto attacco, colpite tv di Stato e quartier generale pasdaran

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