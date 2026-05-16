Qui si ragiona a percentuali di sopravvivenza | sotto i droni russi che cacciano esseri umani

In un giardino di una casa, un uomo si dedica alla riparazione di droni. Accanto a lui, un altro uomo si trova seduto, mentre nel silenzio si condividono momenti di pausa e un caffè. Nei pressi, droni russi sono impegnati a sorvegliare e colpire obiettivi umani. Le operazioni militari si svolgono in un contesto di conflitto, dove le percentuali di sopravvivenza sono calcolate e monitorate. La scena mostra un momento di quiete tra attività di supporto e azioni di guerra.

Evgen è seduto nel giardino della casa di Sasha. Lui ripara i mezzi per i volontari. Ci sono lunghe pause di silenzio tra loro, mentre bevono un caffè. Parlano russo, l’hanno sempre parlato. Russofoni, ma non filorussi. Non potrebbero mai esserlo. I loro quartieri, qui a Kharkiv, sono stati. 🔗 Leggi su Today.it

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