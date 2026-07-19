Nuova scossa di terremoto in Messico | sisma di magnitudo 5.7 al largo del Chiapas

Il 19 luglio è stata registrata una scossa di magnitudo 5.7 al largo delle coste del Chiapas, nel sud del Messico. La sequenza sismica nella zona prosegue, dopo il terremoto del 17 luglio.

Prosegue la sequenza sismica nel sud del Messico. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.7 è stata registrata il 19 luglio al largo delle coste dello Stato del Chiapas, nella stessa area colpita dal forte sisma del 17 luglio. Secondo il Servizio Sismologico Nazionale messicano, si tratta di una replica dell’evento principale. Epicentro davanti alle coste del Chiapas. Il terremoto è stato registrato alle 19:45 ora italiana, con epicentro nel Pacifico davanti alla zona di Ciudad Hidalgo, vicino al confine con il Guatemala. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di circa 30 chilometri, un valore compatibile con un evento originato all’interno della crosta terrestre in una delle aree tettonicamente più attive dell’America Centrale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Doppia scossa di terremoto in Venezuela di magnitudo 7 5

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