Terremoto in Messico | scossa di magnitudo 7.3 al largo del Chiapas

Oggi nel sud del Messico si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.3, al largo delle coste dello Stato del Chiapas. La scossa si è verificata alle 16, secondo il U.S. Geological Survey. Non sono stati forniti immediatamente dettagli su eventuali danni o vittime. La terra ha tremato in una vasta area, suscitando preoccupazioni tra la popolazione locale.

Un terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito oggi il sud del Messico, al largo delle coste dello Stato del Chiapas. Secondo lo U.S. Geological Survey (Usgs), il sisma si è verificato alle 16.48, ora italiana, a circa 31 chilometri a sud-ovest di Puerto Madero, a una profondità di 10 chilometri. La scossa di magnitudo 7.3 è stata avvertita anche in altre aree del Paese, tra cui Oaxaca e Città del Messico, come riferito da media messicani. Il Coordinamento nazionale della protezione civile (Cnpc) ha annunciato l’attivazione dei protocolli di emergenza. “A seguito di questo evento manteniamo i contatti con le autorità di protezione civile statali e comunali per effettuare una prima valutazione dell’area interessata”, ha dichiarato il Cnpc. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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