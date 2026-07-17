Un terremoto di magnitudo 7.3 si è verificato al largo delle coste meridionali del Messico, nel Pacifico. L'evento ha provocato l’attivazione dell’allerta tsunami nelle zone costiere di Messico e Guatemala. Nessuna informazione immediata su danni o vittime. La scossa è stata avvertita anche nelle aree vicine alle coste interessate. Le autorità monitorano la situazione e hanno invitato la popolazione a mantenere attenzione.

Un forte terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito il Pacifico al largo delle coste meridionali del Messico, provocando momenti di paura tra la popolazione e facendo scattare un’allerta tsunami per alcune aree costiere del Messico e del Guatemala. Secondo le rilevazioni dell’United States Geological Survey (USGS), l’epicentro del sisma è stato localizzato in mare, a circa 48 chilometri a sud-ovest di Aquiles Serdán, nello Stato del Chiapas, nei pressi della località costiera di Puerto Madero. La scossa è stata registrata a una profondità relativamente contenuta, elemento che ha aumentato l’attenzione delle autorità per il possibile rischio di onde anomale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

© Laprimapagina.it - Terremoto di magnitudo 7.3 al largo del Messico, scatta l’allerta tsunami per Messico e Guatemala

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mexico Earthquake: 6.0 Magnitude Earthquake Struck EL Progreso, Mexico Region| NewsX World

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Terremoto di magnitudo 7.4 al largo delle coste del Messico, allerta tsunami

Terremoto di magnitudo 7,4 a Puerto Madero in Messico, allerta tsunami nel Paese e in Guatemala: la situazioneUn terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito la costa meridionale del Messico, con epicentro a Puerto Madero, nello stato del Chiapas.

Temi più discussi: Dopo il terremoto, un luogo sicuro dove tornare ad essere bambini; I terremoti in Venezuela hanno spostato di 30 cm il suolo: l’immagine del Sentinel-1; Terremoto ad Arquata del Tronto vicino Ascoli Piceno con scossa di magnitudo 2,6, paura dopo il sisma del 2016; Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Cesana, non è stata avvertita dalla popolazione.

Terremoto di magnitudo 7.4 in Messico: scatta l'allerta tsunami x.com

ELI5 Perché il terremoto di 7.1 in Venezuela ha fatto crollare gli edifici, ma il 6.9 di oggi in Giappone non ha causato danni? reddit

Terremoto in Messico: scossa di magnitudo 7.3 al largo del ChiapasUn terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito oggi il sud del Messico, al largo delle coste dello Stato del Chiapas. Secondo lo U.S. Geological Survey (Usgs), il ... lapresse.it

Terremoto di magnitudo 7,4 al confine tra Messico e Guatemala, seconda scossa di 5.1: diramata allerta tsunamiTerremoto di magnitudo 7,4 al confine tra Messico e Guatemala, seconda scossa di 5.1: diramata allerta tsunami ... ilmessaggero.it