Oggi si celebra il quinto giorno della Novena dedicata a San Charbel, con una preghiera che invoca la sua intercessione. La devozione si concentra sulla nascita al cielo del santo e sui primi miracoli associati alla sua tomba, avvolta da una luce misteriosa. La preghiera si rivolge a chiedere protezione e grazie attraverso la figura del santo. La tradizione riporta che i primi prodigi si verificarono subito dopo la sua morte, attirando numerosi fedeli.

Proseguiamo la Novena a San Charbel addentrandoci nel mistero della sua nascita al cielo e dei primi, straordinari prodigi che circondarono la sua tomba, avvolta da una luce misteriosa. San Charbel Maklouf (1828-1898, Libano), appartenente all’Ordine Maronita, un gruppo di Monaci operanti anche in Libano. In quel luogo, precisamente ad Annaya, si venera il suo sepolcro che attira, ogni giorno, tantissimi fedeli da tutto il mondo. Questo cammino di preghiera e di approfondimento per nove giorni della vita di Charbel, possa essere l’occasione per scoprire la sua vicinanza e la sua potente intercessione presso Dio Padre. Morì la vigilia di Natale: mentre si attendeva che Gesù venisse al mondo, lui nasceva al cielo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena per chiedere la potente intercessione di San Charbel, preghiera del quinto giorno

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