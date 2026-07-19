Durante la notte, le temperature nel Sud hanno superato i 37°C anche a mezzanotte, segnando un record di caldo. Contestualmente, nel Nord, temporali intensi, grandinate e supercelle hanno causato danni e disagi. La situazione meteorologica ha coinvolto vaste aree del Paese, con condizioni estreme sia per il caldo che per le perturbazioni violente.

L’Italia sta vivendo una delle fasi meteorologiche più estreme degli ultimi decenni. Mentre il Sud continua a essere soffocato da un’ondata di caldo eccezionale, con temperature superiori ai 37°C anche in piena notte, il Nord è alle prese con violenti temporali, grandinate e supercelle che stanno provocando danni e disagi. Un contrasto impressionante che fotografa un Paese letteralmente diviso in due, stretto tra l’anticiclone africano e l’arrivo di correnti più fresche in quota. Secondo gli esperti, le prossime ore potrebbero entrare nella storia della meteorologia italiana, con minime notturne destinate a stabilire nuovi record in diverse località del Centro-Sud. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Notte da incubo in Italia: 37°C a mezzanotte, mentre al Nord grandine e supercelle devastano tutto

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The Curse of the Reckaviles | A Gripping Mystery by Walter S. Masterman

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