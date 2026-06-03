Nord Italia | rischio supercelle e grandine tra giovedì e venerdì

Tra giovedì e venerdì, nel Nord Italia si prevede la formazione di supercelle e grandinate intense. Le regioni più colpite saranno quelle settentrionali, con temporali che potrebbero essere particolarmente violenti. L’instabilità atmosferica sarà accentuata dal contrasto tra masse d’aria calda e fredda, contribuendo a un aumento dell’intensità dei fenomeni temporaleschi. Non sono previste variazioni di scenario, solo condizioni di forte attività temporalesca.

Quali regioni subiranno l'impatto più violento delle supercelle?. Come influenzerà il contrasto termico l'intensità dei temporali?. Perché il Sud Italia rimarrà protetto dalla perturbazione?. Quando tornerà l'anticiclone africano dopo il maltempo?.? In Breve Instabilità in aumento da mercoledì 3 giugno con picco venerdì 5 giugno.. Contrasti termici tra aria fredda occidentale e calore sopra i 30 gradi.. Rischio supercelle e grandine in Lombardia, Veneto, Friuli e aree pedemontane.. L'anticiclone africano riprenderà il controllo dal 6 giugno con nuovo caldo.. Allerta maltempo: nuova perturbazione atlantica bersaglia il Nord Italia tra giovedì 4 e venerdì 5 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Meteo: Raffica di SuperCelle, quando i temporali fanno paura

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