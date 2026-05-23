Gli studenti di Vitulano hanno portato in scena “Notre Dame de Paris” durante le celebrazioni in onore di San Menna Eremita. La rappresentazione si è svolta nel contesto delle celebrazioni religiose e civili dedicate alla figura venerata nella comunità. Le attività hanno coinvolto la partecipazione dei giovani, che hanno interpretato i ruoli principali dello spettacolo teatrale. La manifestazione ha combinato momenti di devozione con performance artistiche, evidenziando l’impegno scolastico e il legame della comunità con la festa.

Tempo di lettura: 2 minuti Entrano nel vivo le celebrazioni religiose e civili in onore di San Menna Eremita, figura profondamente amata e venerata dalla comunità di Vitulano. Un programma intenso e partecipato che, anche quest’anno, sta unendo spiritualità, tradizione, cultura e momenti di aggregazione, coinvolgendo fedeli, famiglie, associazioni e tanti visitatori. La comunità vitulanese continua a stringersi attorno al proprio Santo Patrono vivendo giornate cariche di devozione e condivisione. Oggi, sabato 23 maggio, si vivrà un momento di particolare spiritualità con la visita di San Menna a Sirignano e la celebrazione della Santa Messa alle ore 17. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vitulano, festa di San Menna Eremita: tra devozione e talento, gli studenti portano in scena “Notre Dame de Paris”

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