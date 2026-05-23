Vitulano festa di San Menna Eremita | tra devozione e talento gli studenti portano in scena Notre Dame de Paris
Gli studenti di Vitulano hanno portato in scena “Notre Dame de Paris” durante le celebrazioni in onore di San Menna Eremita. La rappresentazione si è svolta nel contesto delle celebrazioni religiose e civili dedicate alla figura venerata nella comunità. Le attività hanno coinvolto la partecipazione dei giovani, che hanno interpretato i ruoli principali dello spettacolo teatrale. La manifestazione ha combinato momenti di devozione con performance artistiche, evidenziando l’impegno scolastico e il legame della comunità con la festa.
Tempo di lettura: 2 minuti Entrano nel vivo le celebrazioni religiose e civili in onore di San Menna Eremita, figura profondamente amata e venerata dalla comunità di Vitulano. Un programma intenso e partecipato che, anche quest’anno, sta unendo spiritualità, tradizione, cultura e momenti di aggregazione, coinvolgendo fedeli, famiglie, associazioni e tanti visitatori. La comunità vitulanese continua a stringersi attorno al proprio Santo Patrono vivendo giornate cariche di devozione e condivisione. Oggi, sabato 23 maggio, si vivrà un momento di particolare spiritualità con la visita di San Menna a Sirignano e la celebrazione della Santa Messa alle ore 17. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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