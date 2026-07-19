Non punibile qualsiasi reazione dalla Lega Pdl per cambiare la legge sulla legittima difesa

Notizia in breve

La Lega e il Pdl chiedono che le reazioni alla legittima difesa siano considerate non punibili. La proposta nasce in risposta alla condanna a 14 anni di un gioielliere di 72 anni, condannato per un episodio legato alla difesa personale. La richiesta mira a modificare la normativa vigente, escludendo le reazioni considerate proporzionate da eventuali conseguenze penali. La proposta non è ancora stata formalmente approvata e resta in fase di discussione.