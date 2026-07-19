Non punibile qualsiasi reazione dalla Lega Pdl per cambiare la legge sulla legittima difesa
La Lega e il Pdl chiedono che le reazioni alla legittima difesa siano considerate non punibili. La proposta nasce in risposta alla condanna a 14 anni di un gioielliere di 72 anni, condannato per un episodio legato alla difesa personale. La richiesta mira a modificare la normativa vigente, escludendo le reazioni considerate proporzionate da eventuali conseguenze penali. La proposta non è ancora stata formalmente approvata e resta in fase di discussione.
Non solo la richiesta della grazia del capo dello Stato per Mario Roggero. Dopo la condanna a 14 anni del 72enne gioiellere di Grinzane Cavour, finito in carcere per aver ucciso nel 2021 due banditi che lo avevano rapinato, la Lega, a quanto apprende AdnKronos, punta ora a modificare la stessa legge sulla legittima difesa, integrando quanto previsto dall’art. 52 del codice penale. Il partito di Matteo Salvini, infatti ha pronto un ddl che prevede la non punibilità di “qualsiasi reazione” nella immediatezza di una aggressione a mano armata in casa o in negozio, “indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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