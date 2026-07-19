Gli incendi in Canada hanno peggiorato la qualità dell’aria a New York, rendendola irrespirabile, con raccomandazioni di evitare attività all’aperto. Oltre al fumo, si segnalano un’epidemia di ciclosporiasi, casi di legionella e pioggia contaminata. È inoltre previsto un aumento del rischio di tornado nelle prossime ore. La città si trova sotto pressione per la gestione di queste emergenze.

Mondiali 2026 Gli incendi canadesi rendono l'aria irrespirabile: disincentivate le attività all'aperto. Ma c'è anche: epidemia di ciclosporiasi, legionella, «pioggia sporca» e il rischio tornado. E l’ultima: arriva Trump Mondiali 2026 Gli incendi canadesi rendono l'aria irrespirabile: disincentivate le attività all'aperto. Ma c'è anche: epidemia di ciclosporiasi, legionella, «pioggia sporca» e il rischio tornado. E l’ultima: arriva Trump Una lunga storia inedita in due puntate. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua.... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - «Non mangiate e non respirate», le 7 piaghe di New York alla vigilia della finale

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