Conferenza stampa Chivu pre Lazio Inter LIVE | le parole del tecnico alla vigilia della finale di Coppa Italia

Il tecnico nerazzurro ha parlato alla vigilia della finale di Coppa Italia, commentando la preparazione della squadra e le sfide attese contro la Lazio. Ha sottolineato l'importanza dell'incontro e ha fatto il punto sulle condizioni dei giocatori, senza approfondire aspetti tattici o motivazionali. La conferenza si è svolta in vista dell’appuntamento che si terrà nel prossimo fine settimana, con l’obiettivo di conquistare il trofeo.

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