Conferenza stampa Lautaro pre Lazio Inter LIVE | le parole dell’attaccante alla vigilia della finale di Coppa Italia

L’attaccante dell’Inter ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Lazio. Ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo alla preparazione della squadra e alle proprie sensazioni in vista dell’incontro. La partita si giocherà nei prossimi giorni e rappresenta un’occasione importante per i nerazzurri. L’intervento dell’attaccante si è concentrato sulle sfide della finale e sulla volontà di ottenere il trofeo.

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